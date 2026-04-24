Massimo Mauro e le mosse del Napoli: "Servono interventi massicci. Alcuni big li vedo svuotati"

Per parlare dei temi di casa Napoli, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è intervenuto l'ex Massimo Mauro. Queste le sue parole relativa alla rincorsa Champions: "Vero che la prestazione contro la Lazio ha un po' disorientato, ma il vantaggio su Como e Roma è rassicurante. I lariani mi sembra che si siano un po' sgonfiati, i giallorossi hanno un po' di problemi ambientali che deve affrontare"

Massimo Mauro ha anche analizzato il futuro del club e le mosse che il Napoli dovrebbe fare in estate: "A me sembra che la squadra abbia bisogno di interventi notevoli perché avanti con l'età. E poi c’è Conte: non ho capito se lui resta o no. Certo che è la persona adatta per partire sempre con le stesse, enormi ambizioni, ma non mi è chiaro come possa evolvere".

In conclusione, l'ex centrocampista ha espresso anche alcuni dubbi sulla stagione dei partenopei: "Sicuramente gli infortuni hanno pesato, ma siamo convinti che siano state fatte scelte giuste al mercato? Eppure soldi ne sono stati spesi e tanti. Secondo me si è arrivati ad un punto in cui si possono mettere in discussione i pilastri del passato. Lobotka e Anguissa danno la sensazione di aver perso quasi tutto. E se Lukaku sembra già proiettato altrove e De Bruyne non ha potuto offrire quel che si sognava, va aggiunto quel gruppo storico che con Spalletti prima e poi con Conte induce a sospettare di essere consumato. Cambiare è un rischio ma potrebbe essere anche non farlo. Una sola certezza: sarà vietato sbagliare gli interventi".