Maxi Araujo fa 4-0! Sporting subito a segno nei supplementari, ora sarebbe qualificato
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Al 2’ del primo tempo supplementare, lo Sporting cala il poker! Maximiliano Araujo buca Haikin sul primo palo, i portoghesi sono ora virtualmente ai quarti dopo una rimonta leggendaria, assolutamente incredibile. Sconsolato Knudsen in panchina, il Bodø crolla clamorosamente: i norvegesi non sono mai stati così in difficoltà nella competizione, mentre lo Sporting resta in controllo totale e ora può finalmente pensare a gestire.
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