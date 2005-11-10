Ufficiale Fiorentina, dalla Juve arriva Joao Mario: operazione in prestito con diritto di riscatto

Ennesimo acquisto del direttore sportivo Paratici, che consegna a mister Grosso un nuovo laterale da schierare su entrambe le fasce.

ACF Fiorentina comunica sui propri canali ufficiali di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joao Mario Neto Lopes dalla Juventus F.C.. Di seguito il comunicato ufficiale del club gigliato.

La nota della Fiorentina su Joao Mario

"Joao Mario, nato a Sao Joao de Madeira (Portogallo) il 3 gennaio 2000, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Porto, ha successivamente collezionato, con la maglia dei Dragões, 181 presenze segnando 5 gol e fornendo 26 assist tra Campionato Portoghese, Champions League, Europa League e Mondiale per Club, vincendo 2 Campionati Portoghesi, 4 Coppe del Portogallo, 1 Coppa di Lega Portoghese e 3 Supercoppe Portoghesi. In Italia ha vestito le maglie di Juventus e Bologna disputando 20 gare in Serie A e segnando un gol con la maglia rossoblu. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale maggiore portoghese".