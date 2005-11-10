Ufficiale Lo Sporting previene gli assalti: Maxi Araujo rinnova fino al 2030 a 2 milioni a stagione

Maxi Araujo rinnova ufficialmente il proprio contratto con lo Sporting fino al 30 giugno 2030. Stipendio rialzato per lui: percepirà 2 milioni di euro netti a stagione. Secondo il quotidiano portoghese Record, Il 26enne nazionale uruguaiano - arrivato a Lisbona nell'estate del 2024 - nell'arco di due anni ha attirato interesse da diverse squadre, comprese Chelsea, Manchester United e Juventus.

Lo Sporting blinda Araujo

Con questa mossa dunque lo Sporting punta a blindare da eventuali assalti il proprio giocatore, capace di guadagnarsi la maglia da titolare inamovibile sia come terzino che come ala offensiva. Due gol e un assist per lui nell'ultima Coppa del Mondo disputata con la maglia dell'Uruguay, in un pur deludente torneo disputato dalla squadra di Marcelo Bielsa.

Il comunicato dello Sporting

Ecco di seguito la comunicazione dello Sporting per il rinnovo di Araujo: "Lo Sporting Clube de Portugal ha rinnovato il contratto di Maxi Araújo, giocatore della prima squadra di calcio, fino al 2030, fissando una clausola di rescissione pari ad 80 milioni di euro". "L'ala 26enne è arrivato allo Sporting nel 2024, proveniente dal messicano Deportivo Toluca FC, e ha segnato 11 gol in 93 partite. In biancoverde, il nazionale uruguaiano ha già vinto una Liga Portugal e una Coppa del Portogallo".

Ufficializzato il rinnovo, Maxi Araújo ha dichiarato: "Emozioni? Solo felicità e gratitudine nei confronti dello Sporting CP. Io e la mia famiglia siamo molto felici e spero di rimanere qui per molti anni", ha detto ai canali ufficiali del club.