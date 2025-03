McTominay: "Il passaggio al Napoli mi ha aperto gli occhi su uno stile di calcio diverso"

Scott McTominay è stato il grande acquisto dell'estate del Napoli, certamente il nuovo arrivo dal rendimento più alto per la squadra di Antonio Conte. Lo scozzese si è trasferito in azzurro dallo United a fine mercato per una cifra vicina ai 30 milioni e ha commentato in questi giorni il suo passaggio in azzurro. “Il mio trasferimento al Napoli mi ha migliorato? Direi che potenzialmente lo ha fatto”, ha detto in un'intervista riportata da BBC Sport Scotland. Che poi ha motivato anche la sua risposta: "Il passaggio al Napoli mi ha aperto gli occhi su uno stile di calcio diverso e anche su tante cose diverse fuori dal campo, cosa di cui sono molto grato”.

Sulla Nazionale, con la quale ha segnato 11 gol nelle ultime 22 presenze, ha parlato in questi termini, elogiando in modo aperto all'attuale ct Stephen Clarke: "Gli sono grato, è il motivo per cui ho giocato così bene e il motivo per cui amo venire in ritiro. Lui ha la capacità di rendere l’atmosfera sempre incredibile”, ha concluso il centrocampista di Conte.