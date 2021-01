Meite lasciato nuovamente in tribuna per Milan-Torino. Trattativa in corso tra i due club

Soualiho Meïté non farà parte della sfida di questa sera fra Milan e Torino, nonostante fosse stato convocato da Marco Giampaolo. Il centrocampista già era stato lasciato in tribuna per l'ultima partita di campionato, sempre contro i rossoneri, mentre le precedenti due gare è rimasto in panchina. Ironia del destino, Meïté è proprio un candidato a vestire la maglia rossonera, con una trattativa in corso. Il giocatore del Torino andrebbe a rinforzare un reparto che fra infortuni e Covid-19 lascia Pioli spesso in difficoltà, tanto da adattare in mediana un terzino come Davide Calabria.