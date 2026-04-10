Meno Malen che Donyell c'è: ecco la prima tripletta in questa Serie A. Da gennaio meglio solo Kane
Donyell Malen conferma anche con il Pisa il suo impatto devastante sul campionato di Serie A. Quella dell’attaccante olandese della Roma è, infatti, la prima tripletta realizzata nel corso di questo campionato: rotto così l’incantesimo di una stagione che continua a essere senza bomber ma, nella Capitale, ne ha uno in più.
Inoltre, come evidenziato da Opta, Malen si prende diritto il secondo posto del podio europeo. Dal suo arrivo a gennaio in poi, infatti, soltanto Harry Kane (11) ha segnato più gol dei 10 del bomber di Gian Piero Gasperini, considerando i campionato big-five.
Malen è inoltre il migliore della Serie A per marcature multiple: sette delle dieci reti sono infatti arrivate in questo modo (due doppiette e la tripletta di oggi), anche Rasmus Hojlund è riuscito a chiudere tre partite con altrettante marcature multiple (tutte doppiette).
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.