Lazio, chi è l'obiettivo Hautekiet: il difensore studioso del cambiamento climatico

La Lazio continua a cercare un rinforzo per il centro della difesa e nelle ultime ore avrebbe messo nel mirino Ibe Hautekiet, centrale belga dello Standard Liegi. Dopo aver mancato altri obiettivi, il club biancoceleste ha individuato nel classe 2002 un profilo giovane, affidabile e con ampi margini di crescita.

Hautekiet, 24 anni, è un difensore di 1,88 metri, destro naturale ma capace di adattarsi anche sul centrosinistra della retroguardia. Cresciuto nei vivai di Club Brugge e Zulte Waregem, si è affermato con lo Standard Liegi, dove nell'ultima stagione ha conquistato un posto da titolare grazie a prestazioni convincenti e a una buona continuità di rendimento. Lo scorso aprile il difensore ha rinnovato il contratto con il club belga fino al 2029, una scelta maturata soprattutto per tutelare lo Standard, evitando di lasciare la squadra a parametro zero alla scadenza del precedente accordo e con la promessa di poter partire in caso di arrivo di un'offerta allettante per tutti.

La Lazio starebbe lavorando sulla formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione già proposta per altri obiettivi di mercato e considerata la più sostenibile sotto il profilo economico. Lo Standard, dal canto suo, valuta il cartellino del difensore intorno ai 4 milioni di euro. Oltre alle qualità in campo, Hautekiet si distingue anche fuori dal rettangolo di gioco. Parallelamente alla carriera calcistica, infatti, frequenta un corso di laurea in sostenibilità e scienze ambientali all'Università di Utrecht. "Fortunatamente ho trovato un percorso che mi permette di unire il mio interesse per la scienza con un tema attuale come il cambiamento climatico", aveva raccontato in un'intervista a Het Nieuwsblad.