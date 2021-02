Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 febbraio

IL CAGLIARI CAMBIA, DI FRANCESCO ESONERATO E ARRIVA SEMPLICI. NAPOLI IN SILENZIO STAMPA. FOGGIA: “VOLEVO INZAGHI GIÀ DUE ANNI FA” - Il Cagliari cambia allenatore per cercare di svoltare in una stagione complicata dove il rischio della retrocessione è assai concreto. Fuori Eusebio Di Francesco, dentro Leonardo Semplici. Le firme nelle prossime ore. Semplici firmerà per un anno e mezzo.

Aria di crisi anche a Napoli. La società ha imposto il silenzio stampa da ieri dopo il ko contro l'Atalanta. Gli azzurri hanno perso ulteriore terreno in vista della corsa alla prossima Champions League. Resta da capire per quanto tempo i tesserati non si presenteranno davanti ai microfoni.

Ai microfoni di Sky, Antonio Conte ha risposto così a chi gli ha chiesto di approfondire la crescita di Christian Eriksen: “Io parto dal presupposto che il tempo è galantuomo. Quando mi chiedevano di Eriksen dicevo che ci sono calciatori che migliorano subito, come Barella o Bastoni che hanno fatto subito il salto. Altri hanno bisogno di più tempo. Christian veniva da un campionato diverso e non sapeva la lingua, nell’ultimo anno non aveva giocato e aveva perso un po’ di ritmo. Ho cercato di trovare la soluzione migliore per lui senza penalizzarci. È una mezzala atipica, aiuta Brozo in costruzione e ha la possibilità di sganciarsi un po' meno rispetto a Barella”.

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per analizzare la prima parte di stagione da parte della compagine giallorossa: "Il merito è della società che ha impostato un progetto di tre anni. Dobbiamo ancora rosicchiare la salvezza e anche se abbiamo 9 punti di vantaggio. La serie A è tosta, il campionato è ancora lungo. Con Pippo e Simone Inzaghi siamo amici da anni. Lo volevo già nel 2018, ma non riuscii a convincerlo. Mi disse però che sarebbe sceso in B soltanto per il Benevento. Ha mantenuto la parola".

Il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino ha parlato di Messias nel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport: "Ogni giocatore ha il proprio percorso. Noi lo abbiamo visto nel Gozzano, quando era ancora nei dilettanti, e non appena abbiamo potuto lo abbiamo portato a Crotone. In B ha fatto bene e in Serie A si sta esaltando. Messias ha tutto: fisico, qualità, dribbling. E’ pronto per una big: starebbe bene anche nella rosa della Juventus, perché no? Ounas? Ha già segnato, ma soprattutto è venuto a Crotone con lo spirito giusto. Il talento di Ounas, poi, non lo scopriamo ora: non a caso è un giocatore di proprietà del Napoli".

MARSIGLIA, IN ARRIVO SAMPAOLI. PSG SU KANE - Il Marsiglia ha finalmente individuato una volta per tutte l'erede del posto lasciato vuoto da Villas-Boas. Si tratta di Jorge Sampaoli: l'allenatore argentino, attualmente legato ad un contratto di lavoro con l'Atletico Mineiro per il quale l'OM ha dovuto pagare una clausola rescissoria, avrebbe già raggiunto un accordo fino al 2023, e già nelle prossime ore potrebbe farsi vedere in città.

In cima alla lista dei desideri di Mauricio Pochettino per il prossimo mercato estivo sembra esserci Harry Kane. Stando a quanto riporta il Mirror, infatti, l'attaccante inglese sarebbe rimasto in ottimi rapporti con l'argentino, suo allenatore al Tottenham e oggi alla guida del PSG. La valutazione che gli Spurs fanno del loro centravanti è spropositata: centocinquanta milioni di sterline. Un'ipotetica operazione che pochissimi club sarebbero in grado di sostenere: uno di questi è proprio il Paris, che soprattutto in caso di addio di uno tra Neymar e Mbappé lancerebbe l'assalto all'ex Leicester.

Non è una novità che il Liverpool vada cercando rinforzi per il proprio reparto difensivo, e tra i possibili innesti in estate - oltre al sempre chiacchierato Bremer del Torino - secondo Football Insider ci sarebbe sui taccuini dei Reds anche il nome di Ben White, centrale 23enne del Brighton che già nelle scorse sessioni di mercato aveva attirato l'interesse del club allenato da Klopp e che sarà oggetto di attenzioni particolari anche nella prossima estate.