Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 marzo

JUVE, PIRLO NON È A RISCHIO: “CON LA DIRIGENZA CONFRONTO COSTANTE”. INTER, IDEA AGUERO. UDINESE, IL LIVERPOOL SU DE PAUL - Andrea Pirlo in bilico? Le voci su una presunta instabilità della panchina della Juventus si sono riaffacciate con prepotenza dopo il ko bianconero sul campo del Benevento. Nella conferenza stampa post-partita, però, l'allenatore non traballa: "Abbiamo un confronto costante con la dirigenza".

La stagione di Sergio Aguero è stata falcidiata da infortuni e Coronavirus. Adesso l'argentino, nonostante i 32 anni compiuti, vuole provare a rilanciarsi per gli ultimi anni di carriera. La permanenza al Manchester City sembra difficile, su di lui ci sono Barcellona e PSG. Ma le due big non sono le uniche squadre sulle tracce della punta. Secondo quanto riportato dal Sun, anche l'Inter starebbe monitorando la situazione relativa al futuro dell'argentino.

Il Liverpool fa sul serio per Rodrigo De Paul. Come scrive il Sunday Times, i Reds in estate sarebbero pronti a lanciare l'assalto alla stella argentina dell'Udinese, ambita anche dalle big italiane come Juventus, Milan e Inter. Il centrocampista bianconero viene infatti considerato da mister Klopp la prima scelta per sostituire l'olandese Wijnaldum, in odore di addio a parametro zero visto il suo contratto in scadenza e il contemporaneo interesse del Barcellona del suo ex ct Koeman.

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, nell'intervista post-partita a Sky Sport non vuole sentire questioni sul suo futuro: "Lasciamoli parlare, io non devo farlo. Prima vediamo quello che facciamo, poi per parlarne c'è sempre tempo: per me non è un problema, e l'ho sempre detto. Cerchiamo di far bene le partite che mancano e quando il presidente chiamerà vedremo cosa succede. Vivo tranquillamente anche se nessuno mi vuole, lo faccio per il gusto e l'adrenalina di allenare, senza alcuna ansia. Calma, il presidente sa quando deve parlare. Sono sereno".

"Vorrei restare a Lione". Parole decise quelle di Mattia De Sciglio. Il difensore di proprietà della Juventus ha espresso il proprio desiderio di rimanere in Francia e queste dichiarazioni potrebbero riaprire una possibilità di mercato per i bianconeri. Secondo quanto riporta l'edizione di Tuttosport, potrebbe riaprirsi la pista legata a Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione viene valutato dal suo presidente Aulas circa 40 milioni di euro ma la possibilità di inserire De Sciglio nella trattativa potrebbe abbassare i costi e allo stesso tempo permettere di compiere una plusvalenza sul difensore.

Gol, assist, ma anche uno spirito di sacrificio invidiabile e tanto, tantissimo cuore. Quest'anno stiamo ammirando la miglior versione di Lorenzo Insigne, adesso capitano maturo, consapevole e autorevole, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che si sofferma anche sul rinnovo di contratto del numero 24, in scadenza a giugno 2022, ma il cui rinnovo non è ancora una priorità per il presidente Aurelio De Laurentiis.

Tra desiderio e realtà. Insigne ha sempre voluto essere come Totti (un’unica maglia in serie A, quella della sua città), ma il tempo sta per scadere. Il contratto per uno scugnizzo diventato leader a 30 anni è una priorità, quasi come la Champions da conquistare. Qualche mese fa c’era stata una proposta informale del club: quadriennale con ingaggio dimezzato. Irricevibile per il capitano.

KARAGUMRUK, PANCHINA ITALIANA: FARIOLI NUOVO ALLENATORE. BAYERN, ALABA VERSO IL REAL MADRID - Francesco Farioli è il nuovo allenatore del Karagumruk. La squadra turca, dove militano gli italiani Borini, Viviano e Bertolacci, oltre ad altri volti con un lungo passato nel nostro campionato come Biglia e Castro, ha scelto di affidare la guida tecnica all'allenatore italiano, che fino a settembre faceva parte dello staff di Roberto De Zerbi a Sassuolo.

A fine stagione David Alaba lascerà il Bayern Monaco e, secondo il Sun, è pronto a trasferirsi al Real Madrid. Il tabloid fa sapere che i Blancos avrebbero convinto il difensore austriaco grazie ad un contratto monstre da circa 10 milioni di euro a stagione e, soprattutto, con un bonus alla firma di quasi 20 milioni.

Niente Serie A per Danilo Barbosa da Silva, che lo scorso anno era stato accostato a Napoli e Fiorentina. Chiuso l'accordo per il trasferimento del centrocampista classe 1996 al Palmeiras.