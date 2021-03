Mercato sempre più ricco, bilancio più povero: gli ammortamenti sono fissati a 933 milioni

Il 2019-20 ha visto un'esplosione degli ammortamenti sui bilanci delle venti squadre di Serie A. Così praticamente tutti i club sono indebitati nei confronti di altri club. Il meccanismo è semplice: quando tu vendi un giocatore, metti a bilancio subito tutta la plusvalenza che hai contabilizzato. Invece quando lo cedi spalmi l'ammortamento sugli anni di contratto del calciatore: così solo una quota è realmente ammortata subito.

Il meccanismo è semplice quanto francamente pericoloso. Negli ultimi tre anni, per mantenere bilanci in positivo (o in linea di galleggiamento) la crescita è passata dai 628 milioni di euro del 2017-18 ai 787 del 2018-19 ai 933 del 2019-20. Un aumento del 50% rispetto a due anni prima che affosserà i bilanci di anno in anno.