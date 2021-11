Milan, a due giorni dal derby Rebic torna in gruppo: va verso la convocazione

Il Milan recupera anche Ante Rebic per il derby meneghino di domenica sera. Dopo diverse sedute di allenamento a parte in seguito all'infortunio che l'ha tenuto ai box nelle ultime settimane, il croato si è unito oggi ai compagni e potrebbe anche essere convocato per la stracittadina che chiuderà il 12° turno di Serie A.

