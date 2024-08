Milan, a rischio il trasferimento di Ballo-Touré al Saint-Etienne: non c'è l'intesa sull'ingaggio

Sembrava ormai tutto fatto per il passaggio di Fodé Ballo-Touré dal Milan al Saint-Etienne ma l'affare nelle ultime ore sembra essersi arenato: secondo quanto riportato dal portale francese FootMercato non stato trovato l'accordo sull'ingaggio del terzino senegalese, la distanza tra le parti è troppo ampia e quindi l'intesa non può essere trovata.

I due club avevano invece già trovato un accordo strutturato sui bonus, con la cifra che comunque non raggiunge il milione di euro in totale.