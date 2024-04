Milan, Adli: "Nessuno oggi pensa alla gara di giovedì, ci aspetta un avversario tosto"

Il centrocampista del Milan Yacine Adli ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del match contro il Lecce, valido per la 31^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 15.00, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Le sue dichiarazioni: "Nessuno oggi pensa a giovedì. Vogliamo affrontare questa partita al meglio, non abbiamo mai vinto 5 partite di fila in campionato. Ci aspetta un avversario tosto, non ha mai perso col nuovo allenatore. Avere tutti gli effettivi cambia tanto, abbiamo passato periodi con tanti infortunati e ora possiamo sfruttare tutta la qualità di questo gruppo".