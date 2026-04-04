Milan, Allegri: "I ragazzi si sono guadagnati la stima dei tifosi grazie all'impegno e la volontà"

Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN a due giorni da Napoli-Milan:

Travolti da un grande entusiasmo oggi da parte dei tifosi

"Siamo molto contenti per l'arrivo dei tifosi perché poi non ci saranno a Napoli e credo che quest'anno i ragazzi si siano guadagnati la stima dei tifosi, per l'impegno e la volontà messa durante le partite".

Che settimane di preparazione sono state?

"Abbiamo lavorato solo da ieri, perché c'eravamo tutti da ieri. Ora si va a Napoli per giocare questa meravigliosa partita".

Come stanno gli attaccanti?

"Stanno tutti bene, è rientrato anche Loftus-Cheek. Siamo tutti a disposizione tranne Gabbia, che credo rientrerà martedì".

Che avversario si aspetta?

"Il Napoli è una squadra forte, ora che ha recuperato tutti i giocatori e sarà una bellissima partita. Servirà una grande prestazione di squadra".

Sull'eliminazione dell'Italia dai Mondiali

"Non so perché non ci siamo andati, so che da italiano sono molto dispiaciuto. Da questa cosa gli organi di competenza devono esaminare a fondo le soluzioni che possano aiutare i ragazzi giovani a diventare giocatori bravi".