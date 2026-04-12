Milan, Allegri non si dispera dopo il ko: “Incidente di percorso, serve rimanere fiduciosi”

Invita alla calma Massimiliano Allegri dopo la sonora sconfitta racconta dal suo Milan contro l’Udinese. A San Siro i friulani si sono imposti con uno 0-3 senza appello firmato dall’autogol di Bartesaghi e dalle reti di Ekkelenkamp e Atta, mettendo addirittura in discussione l’obiettivo ritorno in Champions League.

Ai microfoni ufficiali del club, tuttavia, il tecnico livornese ha sottolineato come sia importante adesso restare compatti e fiduciosi in vista del rush finale: “Bisogna avere fiducia perché siamo ancora dentro le prime quattro. Sappiamo che dobbiamo fare fatica, una partita non ci era mai capitata durante il campionato e ci deve servire per riordinare le idee, ma soprattutto per avere più ordine all'interno del campo”.

Allegri ha poi analizzato la sconfitta: “Abbiamo avuto situazioni favorevoli, non le abbiamo sfruttate. Abbiamo preso gol su una ripartenza, abbiamo cercato di forzare troppo le giocate dentro e quando abbiamo cercato di allargare il gioco abbiamo avuto delle situazioni favorevoli. È un incidente di percorso, ora abbiamo una settimana per preparare bene Verona”.