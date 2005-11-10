Milan, bene Gila in amichevole. Pellegatti: "Sta già dimostrando di essere un leader"

Amichevole in famiglia per il Milan, vittorioso per 7-0 contro il Milan Futuro. Una prima sgambata, che però ha dato già qualche indicazione importante riguardo a degli elementi a disposizione di Amorim.

Tra questi Mario Gila, difensore appena arrivato dalla Lazio. Ne ha parlato Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube. "Gila molto bene, ha giocato nel secondo tempo centrale con Pavlović e Odogu. Quindi molto bene Gila che sta già dimostrando personalità, che sta già dimostrando leadership e mi dicono oltretutto che sia un ragazzo bravissimo ragazzo, un ragazzo splendido e quando hanno la testa normalmente sono anche grandi giocatori".