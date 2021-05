Milan, ancora Maldini: "Quello che è accaduto sabato mattina con Donnarumma non aiuta"

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - "I tifosi del Milan, fino ad oggi esemplari nel sostenere la squadra - spiega Maldini - devono capire che in questo momento i giocatori hanno bisogno di serenità e concentrazione per affrontare le prossime gare che saranno decisive. Quello che è accaduto sabato mattina con Donnarumma non aiuta. Ribadisco l'assoluta professionalità di tutti i nostri giocatori, anche di quelli in scadenza, che non hanno mai fatto mancare dedizione alla causa e impegno". (ANSA).

