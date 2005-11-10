Milan, quando arriva Amorim? Contratto firmato a Ibiza, è atteso in città entro due settimane

Ma quando arriva Ruben Amorim? È questa la domanda che toglie il sonno ai tifosi rossoneri, almeno dallo scorso martedì, giorno dell'annuncio ufficiale della nuova avventura del tecnico portoghese alla guida del Milan. A detta de La Gazzetta dello Sport, le firme sul contratto triennale sono arrivate per via telematica e l'ex allenatore del Manchester United, diversamente dalle voci portoghesi, a inizio settimana era ancora a Ibiza a rilassarsi dopo una stagione a dir poco snervante.

Lo sbarco a Milano di Amorim non ha ancora una data precisa, ma il periodo dovrebbe essere quello compreso tra fine giugno e inizio luglio, quindi entro un paio di settimane. È già noto invece il giorno del raduno del Milan a Milanello: domenica 12 luglio. In quel caso, il nuovo condottiero del Diavolo e il suo staff accoglieranno Maignan e compagni per iniziare a preparare la stagione.

Amorim - conclude la rosea - sarà coadiuvato da quattro suoi fedelissimi che già lo avevano accompagnato nella sfortunata esperienza in Premier League, più uno: il braccio destro Carlos Fernandes, l’esperto Emanuel Ferro, il collaboratore sulle metodologie di allenamento Adelio Candido e il preparatore dei portieri Jorge Vital sono infatti sicuri di seguirlo, mentre è ancora in attesa il performance coach Paulo Barreira.