Milan, Bennacer lavora duro per recuperare dal grave infortunio: "Sulla via del ritorno"

vedi letture

Dopo l'operazione al ginocchio di qualche settimana fa Ismael Bennacer continua a lavorare duramente per recuperare nei tempi previsti. Anche oggi l'algerino ha postato sui social uno scatto che lo ritrae in palestra mentre si allena con i vari macchinari: "Sulla via del ritorno", ha scritto su Twitter il centrocampista del Milan reduce da un gravissimo infortunio.

Di seguito l'immagine.