Milan, Bennacer migliora: oggi riscaldamento e torello con i compagni a Milanello

Quest'oggi sono ripartiti gli allenamenti a Milanello, agli ordini di Stefano Pioli. Come ha appreso la redazione di MilanNews.it sono diversi i giocatori rossoneri infortunati che hanno sostenuto una sessione personalizzata: è il caso in particolare di Kjaer, Calabria, Pulisic e Loftus-Cheek. Tutti al lavoro in questa pausa per ritrovare la condizione ideale.

Buone notizie invece dal fronte Ismael Bennacer: l'algerino ha svolto la prima parte di allenamento (riscaldamento e torello) sul campo con i compagni per poi continuare con una seduta personalizzata. Il resto del gruppo ha giocato una partitella con l'under 18 rossonera.