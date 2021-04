Milan, buone notizie: negativo il tampone di Donnarumma. Il portiere ci sarà con la Samp

Altre buone notizie in casa Milan. Il tampone effettuato da Gianluigi Donnarumma ha infatti dato esito negativo e il portiere sarà dunque regolarmente a disposizione per la gara contro la Sampdoria in programma per domani alle 12.30.