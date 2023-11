Milan, caccia aperta per il centrale. Da Kelly a Kiwior, passando per Martinez: i nomi

Il grande obiettivo del mercato di gennaio del Milan è rinforzare il reparto di difesa, che vedrà fuori per un lungo periodo sia Pierre Kalulu che Marco Pellegrino, e che deve fare i conti con gli acciacchi di Simon Kjaer. Come riporta il Corriere dello Sport, uno degli obiettivi dei rossoneri è il centrale del Bournemouth Lloyd Kelly, in scadenza di contratto a giugno e che le Cherries non vorrebbero perdere in gennaio, anche a costo di lasciarlo partire gratis a fine anno. Piace sempre Konstantinos Koulierakis del PAOK, che i greci valutano 15 milioni, così come è stato accostato ai rossoneri anche Arnau Martinez, ventenne della sorpresa Girona. Un'idea per il prestito invece Jakub Kiwior dell'Arsenal, ex Spezia.

Occhio anche a centrocampo: Ouedraogo sempre un obiettivo

Ma il Milan non pensa solo alla difesa e resta sempre attento al mercato dei giovani. I rossoneri hanno da tempo messo gli occhi su Assan Ouedraogo dello Schalke, centrocampista classe 2006 che ha una clausola rescissoria da undici milioni, che il Milan però non vorrebbe pagare. La concorrenza è agguerrita, anche in Italia, ma i rossoneri stanno portando avanti i contatti con gli agenti, cercando anche una quadra con lo Schalke.