Ouedraogo, dalla settimana da sogno alla doccia fredda: lesione e lungo stop

Stava vivendo un periodo da sogno, Assan Ouedraogo. La convocazione in nazionale tedesca, il gol all'esordio con la nationalmannschaft a soli 19 anni e 192 giorni, il più giovane dai tempi di Klaus Sturme, che lo fece nell'ottobre del 1954 all'età di 19 anni e 68 giorni.

Nel weekend di Bundesliga, il centrocampista aveva anche trovato il gol contro il Werder Brema, lanciando il suo Lipsia come vera antagonista del Bayern. "Due vittorie, due clean sheet, due gol. Una settimana perfetta, non potrebbe andare meglio" aveva dichiarato il giocatore, aggiungendo: "Al momento sono piuttosto fortunato".

Ecco subito la doccia fredda. Nel corso di uno scontro di gioco contro un avversario proprio nella sfida contro il Werder, Ouedraogo ha subito una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro. A renderlo noto il Lipsia con un comunicato ufficiale. Sempre il club ha scritto di un'assenza "di diverse settimane".

"È incredibilmente triste che Assan sia ora costretto a rimanere fuori per un periodo. Stava andando molto bene nelle ultime settimane, durante le quali è persino riuscito a fare il suo debutto con la nazionale maggiore tedesca. La notizia del suo infortunio è un duro colpo sia per lui che per noi come squadra. Auguriamo ad Assan tutto il meglio per una pronta e completa guarigione" ha dichiarato Marcel Schafer, direttore generale del club.