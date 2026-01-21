Lipsia nei guai: si ripresenta un vecchio problema, stop di due mesi per Ouedraogo

Brutto colpo per il Lipsia e per il giovane talento tedesco Assan Ouedraogo: il centrocampista di 19 anni dovrà stare fermo fino a fine marzo a causa di una lesione tendinea al ginocchio sinistro, rimediata lo scorso 14 gennaio durante la vittoria per 2-0 contro il Friburgo. Il giocatore, che aveva già saltato l’intero mese di dicembre per un problema simile, sarà sottoposto a trattamento conservativo e dovrà affrontare una lunga riabilitazione.

Ouedraogo, talento emergente e già internazionale tedesco con una presenza e un gol all’attivo, aveva iniziato la stagione in maniera brillante, venendo schierato titolare tra la quarta e l’undicesima giornata di Bundesliga. La nuova sosta forzata interrompe un percorso di crescita molto promettente: "La sua evoluzione quest’anno era stata estremamente positiva, così come il debutto in nazionale, assolutamente meritato", ha commentato Marcel Schäfer, direttore sportivo del Lipsia, aggiungendo un incoraggiamento al giovane affinché possa tornare pienamente in forma.

La notizia pesa anche su Julian Nagelsmann e sul futuro della nazionale: Ouedraogo rientrerà dopo più di tre mesi di assenza tra infortuni consecutivi, e resta da capire se riuscirà a ritrovare la condizione ideale in tempo per il finale di stagione e per prepararsi al Mondiale. Se i tempi di recupero saranno rispettati, Ouedraogo perderà almeno dieci partite tra Bundesliga e Coppa di Germania, tornando probabilmente in campo contro l'Hoffenheim il 21 marzo, prima della sosta.