Il Milan commenta l'1-1 con il Sassuolo: "I segnali ci sono, la strada va percorsa con coraggio"

Il Milan continua a non convincere a pieno. Dopo la sosta per le nazionali, la squadra di Ruben Amorim infatti ha pareggiato 1-1 al Mapei contro il Sassuolo in un match che avrebbe dovuto dare continuità ai rossoneri, ora distanti 4 punti da Inter e Lazio. Cardinale non ha gradito la prestazione del Diavolo, ma comunque il commento sul sito ufficiale della società fa pensare che ci sia ancora fiducia immutata nell'allenatore e nel suo staff.

Le parole usate dal Milan

"I segnali ci sono e questa strada va percorsa con decisione e coraggio, partita dopo partita: avanti Milan!". Con queste parole è stata descritta la gara di ieri, a testimonianza del fatto che nessuno ha rinnegato le scelte di qualche mese fa e che ci vuole pazienza. Giovedì intanto ci sarà un nuovo impegno contro il Salisburgo in Europa League e lì, dopo il ko contro il Benfica, non si potrà più sbagliare.