Live TMW Milan, Conceicao: "Per uscire da questa situazione servono i risultati"

23.00 - Il recupero della 9^ giornata di Serie A tra Bologna e Milan termina 2-1 in favore dei padroni di casa. Sergio Conceicao, allenatore dei rossoneri, commenterà a breve la prestazione dei suoi, in occasione della conferenza stampa post partita disponibile qui, in diretta testuale, su TUTTOmercatoWEB.com

23.45 - Inizia la conferenza stampa di Sergio Conceicao

Qual è la sua analisi e il suo stato d'animo?

"Penso che sia stata una partita molto competitiva contro un Bologna che è una squadra da Champions. Abbiamo fatto un buon primo tempo e siamo arrivati al gol. Poi ci sono gli episodi, a volte per colpa nostra, altre volte per un errore che se non vede l'arbitro deve vedere il Var. Mi riferisco alla palla uscita dalla linea laterale, io l'ho vista. Non mi voglio però lamentare".

Come sta lei?

"Oggi ho visto uno spogliatoio triste e frustrato e il mio atteggiamento è lo stesso. Insieme allo staff io do tutto me stesso. Sono molto tranquillo di quello che faccio, so che cosa faccio e che non sono arrivato dal niente. Per questo io e il mio staff abbiamo bisogno di un po' di rispetto. Mi riferisco a critiche che vanno oltre il campo, e questo non mi piace. Ma questo non centra niente con la partita".

Ne ha vissute tante nella sua carriera, ma questo è il momento più difficile?

"Mi sento molto frustrato perché i risultati non arrivano. Penso però che sia normale per un allenatore che lavora con passione. Mi sembra che ci sia una nuvola sul Milan da cui dobbiamo uscire con i risultati, perché sono quelli che fanno la differenza. Sta tutto in noi. Se e quando la società penserà che non sono più la figura giusta per il Milan, mi farò da parte, ma fino a quel momento continuo a lavorare con la stessa passione di sempre".

23.53 - Termina la conferenza stampa