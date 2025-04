Live TMW Milan, Conceicao: "Senza coppe abbiamo potuto lavorare su certi aspetti, in campo lo si è visto"

17.05 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Sergio Conceicao, allenatore del Milan, per commentare il risultato maturato contro l'Udinese nel trentiduesimo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

23.25 - Inizia la conferenza stampa.

Miglior prestazione dell'anno nei 90 minuti?

"Sì abbiamo giocato bene e abbiamo lavorato su situazioni su cui si fatica a lavorare se hai partite di coppa. Le sensazioni erano buone già alla vigilia e sono state confermate in campo".



Aggiornamenti su Maignan? Torna con voi?

"Ne approfitto, in un episodio mi sono commosso durante la partita, ci sta fischiare da parte dei tifosi dell'Udinese, ma applaudire l'uomo dopo i fischi al calciatore è stato un gesto bellissimo. Adesso sta facendo esami, non sappiamo ancora cosa farà".

Bene in difesa:

"La qualità non dev'essere mostrata solo in attacco, anche contro la Fiorentina abbiamo creato tanto ma potevamo anche subire tanto. Serve anche qualità dietro e abbiamo interpretato bene la gara".

23:28 - Finisce la conferenza stampa.