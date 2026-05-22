TMW Milan, contatti fra Cardinale e Vago: l'executive chairman di MSC può acquistare quote del club

In attesa di capire se arriverà la qualificazione alla prossima Champions League, in casa Milan si ragiona già sulle possibili direzioni di mercato e pure su quelle a livello dirigenziale. E in questo senso è da segnalare un contatto nei mesi scorsi fra Gerry Cardinale e Pierfrancesco Vago, executive chairman di MSC Crociere e noto tifoso milanista.

Non è da escludere un ingresso dello stesso Vago come azionista nella proprietà del club rossonero attraverso l’acquisto di quote di minoranza. Se così dovesse essere, il passaggio successivo potrebbe essere quello del conferimento di una carica importante all'interno del CdA di via Aldo Rossi. La compagnia di navigazione svizzera, ma dalla proprietà fortemente italiana, è, tra l’altro, già sponsor del Milan dal 2023: il logo MSC compare sulle maniche dei calciatori rossoneri a fronte di un pagamento di 5 milioni di euro l’anno.