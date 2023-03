Milan, Dest tornerà a Barcellona a fine stagione. Mentre Adli andrà via in prestito

Sergino Dest lascerà il Milan a fine stagione. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: il terzino statunitense al termine di questa stagione tornerà al Barcellona, club con cui ha altri due anni di contratto. Situazione diversa per Yacine Adli: il trequartista francese classe 2000 ha altri tre anni di contratto e per lui in estate si valuterà la migliore soluzione in prestito.