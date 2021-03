Milan, Dida: "C'è fiducia per la sfida con lo United. Il pareggio dell'andata ci aiuta molto"

Intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, Nelson Dida, ex numero uno rossonero e oggi preparatore dei portieri al Milan, parla della gara con il Manchester United: "Il gol all'ultimo momento ci aiuta molto, l’1-0 non sarebbe stato facile da ribaltare. Loro recuperano giocatori, noi pure. Siamo fiduciosi".

Come mai Kessie è cosi bravo sui rigori?

"La sua forza è la tranquillità. Mi ha detto: voglio farti gol su rigore. Ho risposto che deve aspettare, prima mi devo allenare un po’, poi vediamo. Ibra non è andato bene? Quando se la sentirà prenderà il pallone, lo metterà sul dischetto e deciderà la partita. Anche per questo sono fiducioso".