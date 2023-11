Milan-Dortmund 1-3, Loftus-Cheek: "Ho faticato a trovare gli spazi, è stato frustrante"

Ruben Loftus-Cheek è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il ko contro il Borussia Dortmund: "Credo che sia stata una partita piuttosto equilibrata. Entrambe hanno avuto possesso palla e opportunità. Siamo partiti bene, loro hanno reagito e quando hanno segnato per noi è stato difficile. Ma è ancora possibile qualificarci anche se non dipende solo da noi".

Cosa non è andato rispetto alla partita col Paris Saint-Germain?

"Difficile trovare degli spazi a centrocampo e sulla trequarti, gli spazi erano ristretti. Ho fatto il possibile ma era frustrante non condizionare la partita come avrei voluto".

Resta solo una partita, a Newcastle?

"Dobbiamo fare la nostra parte e assicurarci di vincere, poi tocca alle altre squadre. L'unica cosa che possiamo fare è pensare a noi stessi e vedere che succederà".