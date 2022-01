Milan e Roma su Kamara, presto incontrerà il Marsiglia per parlare del suo futuro

Milan e Roma si sono messe sulle tracce di Boubacar Kamara, difensore classe 1999 del Marsiglia ma secondo quanto riportato da Sky Sport nei prossimi giorni è in programma un incontro tra il club e il giocatore per parlare del futuro, con il francese che ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Difficile comunque che possa rinnovare, visto che chiede tanto e l'Olympique non sembra volerlo accontentare.