Milan, Florenzi arrivato in Procura a Torino. È indagato per scommesse illecite

Alessandro Florenzi, esterno del Milan, è arrivato da pochi minuti in Procura a Torino per essere ascoltato dai pm. il calciatore si presenterà adesso davanti agli inquirenti dopo essere stato iscritto al registro degli indagati dalla Procura nell'ambito dell'indagine sul calcio scommesse. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa: questa l'accusa mossa dai pm di Torino a Florenzi, ex Roma, campione d'Europa con la Nazionale Italiana e oggi in forza al Milan. Al calciatore è contestata la fattispecie prevista all'art. 4 della legge 401 del 1989. La stessa per la quale è indagato Nicolo' Zaniolo, ex Roma e oggi in forza all'Aston Villa. Nello stesso procedimento sono indagati anche i giocatori Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. A riportarlo è Sky Sport.

Gli scenari.

Il procuratore Chinè non è rimasto sorpreso di questo nuovo sviluppo e una volta che la giustizia ordinaria avrà definito le sue indagini si muoverà di conseguenza. Ed i tempi, come successo per gli altri giocatori coinvolti nella vicenda, saranno piuttosto brevi.

Se come successo con Fagioli e Tonali verrà dimostrato il coinvolgimento in scommesse riguardanti il calcio, anche Florenzi andrà incontro ad una squalifica. Mentre se come con Zaniolo, a cui non è stata notificata alcuna sospensione e che si è sempre detto estraneo a puntate sul calcio, il caso prevederebbe solo una sanzione economica senza ricadute sulla parte sportiva.