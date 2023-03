Milan, Florenzi: "Mi era mancato il campo, c'è grande rammarico per i punti persi"

Alessandro Florenzi è intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel corso della trasmissione Calcio Totale: "Mi era mancato il campo, mi era mancato lo stadio, mi erano mancati i miei compagni. Detto questo, rimane l'amarezza di non aver portato a casa i tre punti, era il nostro obiettivo. Avremmo meritato qualcosa di più, abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a segnare il gol del 2-1. Rimbocchiamoci le maniche, sabato dobbiamo fare una bella partita".

Come ti spieghi questi cali di concentrazione?

"Non penso ci siano stati cali di concentrazione, altrimenti avrebbe vinto la Salernitana. Ai punti avremmo meritato noi"

Arrivare in fondo in Champions?

"Dobbiamo guardare partita dopo partita e seguire le indicazioni del mister, ogni gara per noi deve essere una finale"