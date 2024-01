Milan fuori dalla lotta scudetto? Pulisic: "Manca ancora mezza stagione"

L'esterno del Milan, Christian Pulisic, alla sua prima stagione con il club rossonero, ha rilasciato un'intervista a The Athletic, nota testata statunitense. Il calciatore, fino a questo momento, ha messo insieme 26 presenze con la maglia del Diavolo, tra campionato, Coppa Italia e Champions League, mettendo a segno sette reti condite anche da sei assist. Queste le sue parole riportate da MilanNews.it: "Mi sto divertendo molto al Milan. Mi è stata data una grande opportunità qui".

C'è anche il suo connazionale Musah.

"È un ragazzo incredibile. Mi piace giocare con lui in Nazionale. Ora è fantastico vederlo giorno per giorno. Se non capisco qualcosa, lui è lì per aiutarmi. Mi insegna un po' di tutto. Soprattutto le cose di calcio che devo sapere".

Si trova meglio a destra o a sinistra?

"Ho imparato molto, soprattutto giocando sulla fascia destra, a trovare i momenti giusti per entrare dentro al campo. Sono migliorato anche con il mio piede debole e nel trovare le soluzioni giuste, i momenti per ripiegare in difesa. In questo senso sono migliorato molto dal punto di vista tattico".

Milan fuori dalla corsa scudetto?

"Manca ancora mezza stagione, quindi non mi sembra giusto dire una cosa del genere. Continueremo a spingere e a fare del nostro meglio. Abbiamo ancora molto da giocare e saremo impegnati anche in Europa League. Ci sono ancora molte partite in campionato in questa stagione, quindi non siamo per niente scoraggiati da quello che sta succedendo. Continueremo a lavorare per vincere le partite e speriamo di rendere orgogliosi i nostri tifosi".