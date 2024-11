Milan, Gabbia: "La difesa non sono solo io, merito di tutti e anche di chi gioca meno"

vedi letture

Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro l’Empoli vinto per 3-0.

Questa settimana basta il rinnovo?

"Sono molto contento per la partita di oggi, dopo il rinnovo ho pensato solo a quella. L'Empoli aveva fatto bene contro grandi squadre, siamo contenti per questa vittoria".

Quando Ambrosini dice che sei l'elemento imprescindibile della difesa del Milan?

"Fa molto piacere, lo dice una persona che rispetto molto e che vedevo in quel Milan dallo stadio. Ci tengo a dire che in questo Milan la difesa non sono solo io. Emerson oggi è stato fondamentale, come Malick e come chi gioca meno ma fa bene in settimana. Il merito è davvero di tutta la squadra e di tutto il reparto difensivo se oggi non si è subito gol".

Che coppie centrali si stanno formando e cambiano in base all'avversario?

"Il mister sceglie i giocatori in base a quello che reputa per la partita. Quest'anno dietro siamo un quartetto di centrali che si stimola, si aiuta e si allena forte. Siamo tenuti a fare il meglio in partita e con tutti i compagni di reparto mi trovo bene e sono in confidenza. Gioco con diversi da anni, anche Pavlovic quando gioca fa bene".