Milan, Giroud chiede 4 mln l'anno per due stagioni: il Decreto Crescita in aiuto dei rossoneri

Dialogo aperto tra il Milan e Olivier Giroud per trovare l'accordo economico per l'approdo dell'attaccante in rossonero. La richiesta del centravanti è di 4 milioni di euro a stagione per due anni e in questo senso va messo nel conto il suo status di straniero al debutto in Italia: quindi Giroud ha diritto allo sconto del Decreto Crescita. Visto dalla parte del Milan, garantirgli 4 milioni netti significa mettere in conto un esborso al lordo di 6 milioni a stagione per i prossimi due anni. Trovare l'accordo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra essere semplice e in poco tempo l'affare potrà arrivare alla definitiva fumata bianca.