Milan, Giroud: "Partita molto buona, sono contento di aver giocato per novanta minuti"

Olivier Giroud, attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta 2-0 contro il Bologna: "Penso che la squadra abbia giocato una partita molto buona. Abbiamo fatto un buon lavoro collettivo, sono molto felice di aver giocato per novanta minuti perché non mi accadeva da tanto tempo: avevo bisogno di questo. Il gol mi dà fiducia. Non è tutto perfetto, ma siamo fiduciosi perché abbiamo tante qualità nel reparto offensivo e miglioreremo col passare del tempo".

Che giocatore è Origi?

"E' stato infortunato per tanto tempo, ma adesso sta bene e fa il massimo per essere pronto a scendere in campo. E' un giocatore fortissimo, con lui c'è ancora più competizione ed è una cosa positiva".