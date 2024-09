Milan, gli indizi di Fonseca: "Giocano Tomori e Gabbia. Ecco chi potrebbe sostituire Morata"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera col Lecce, il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha parlato anche della formazione che ha intenzione di schierare contro i salentini: "Dobbiamo avere continuità e per avere continuità, se possiamo far giocare la stessa squadra... Morata ha avuto una contusione, una borsite ed è in dubbio. Vediamo domani".

Senza Morata, chi può fare il suo ruolo?

"Jovic non ha le caratteristiche per giocare in quella posizione. Senza Morata, ci sono Loftus-Cheek o Reijnders".

Chi tra i centrali?

"Non ho questa preoccupazione di cambiare. Gabbia sta giocando perché merita di giocare, tra i centrali è uno dei più forti con la palla tra i piedi e nel costruire. Gabbia orienta molto bene la squadra, la linea difensiva, ha un gioco posizionale molto forte e per me è importante stabilizzare la linea difensiva in questo momento. Domani giocheranno Gabbia e Tomori per cercare di avere questa stabilità, poi col Bayer vediamo".

Morata convocato?

"Morata è convocato, vedremo domani come sta. È in dubbio, non sappiamo se potremo usarlo domani. Però non voglio prendere rischi".

Reijnders può giocare più avanti?

"È importante anche quando si avvicina a Fofana. Gioca molto bene tra le linee, può fare diversi ruoli".