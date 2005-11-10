Milan, grandi manovre in attacco: Gimenez può essere la chiave per arrivare a Ramos

Grandi manovre in attacco per il Milan. La formazione rossonera cerca nuovi innesti per la prossima stagione con l'obiettivo di disputare un campionato di livello e, soprattutto, cancellare la stagione negativa appena conclusa con la mancata qualificazione alla prossima Champions League. In attesa di capire quali potrebbero essere le mosse nei quadri dirigenziali, il club di via Aldo Rossi cerca nuovi profili per la squadra di Ruben Amorim specialmente nel reparto offensivo dove potrebbero esserci diverse novità.

Una di queste riguarda Gonçalo Ramos. L'attaccante del Paris Saint-Germain potrebbe essere il primo "regalo" per il tecnico portoghese per l'annata che verrà. Nell'ultima stagione, fra tutte le competizioni che ha disputato la squadra di Luis Enrique, è sceso in campo in 45 occasioni realizzando 12 reti e confezionando due assist per i compagni. Il club della capitale francese chiede 40 milioni di euro, non una cifra bassissima ma comunque inferiore rispetto ai 65 più 15 di bonus spesi per acquistare il portoghese dal Benfica.

La mossa della società rossonera per arrivare al classe 2005 potrebbe essere quella di cedere Santiago Gimenez. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante infatti piace all'Orlando City. Il ricavato potrebbe essere girato al PSG per arrivare quindi a Ramos.