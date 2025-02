Milan, ieri Moncada e Ibra a Milanello: fiducia a Conceiçao, obiettivo 4° posto e Coppa Italia

vedi letture

Momento non facile per il Milan. La formazione rossonera è stata sconfitta per 2-1 sabato scorso al "Grande Torino" dal Toro e vede allontanarsi sempre di più il quarto posto. Al momento la distanza con l'ultima posizione che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League è di otto punti con le prestazioni in campo che non sono state certamente incoraggianti. Servirà un immediato cambio di marcia per la truppa di Sergio Conceiçao se vogliono ancora sperare di entrare nell'Europa che conta, a partire già dalla gara di Bologna di giovedì.

Fiducia a Conceiçao

E il club si stringe attorno alla squadra e al suo tecnico. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri Moncada e Ibrahimovic erano a Milanello per caricare la squadra. Ribadita ancora una volta la fiducia all'allenatore portoghese con l'obiettivo del quarto posto e soprattutto della Coppa Italia che è stato fissato.

Le parole di Conceiçao

Un concetto che era stato ribadito dallo stesso Conceiçao dopo il ko di Torino: "Siamo qua per lavorare e per cambiare le cose. Perdere così e con errori non forzati, mette in difficoltà. Volevo dire una cosa con il cuore: la nostra stagione non è finita, siamo qui per ottenere l'obiettivo del quarto posto. Mi alleno e dormo là, saremo competitivi fino alla fine"