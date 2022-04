Milan, il Diavolo sta nei dettagli: troppi punti persi dai rossoneri contro le medio-piccole

Se c'è chi ha perso lo scudetto negli scontri diretti, qualcun altro rischia di vederselo scivolare via dalle mani contro le medio-piccole. In casa Milan, all'indomani del deludente pareggio di San Siro contro il Bologna, è il momento dei conti e delle amarezze.

14 punti persi con le squadre dal decimo al ventesimo posto. Se da un lato il Diavolo è la squadra che ha portato più punti a casa dai confronti con le squadre d'alta classifica, dall'altra il piatto piange: i due pareggi con l'Udinese e quello con la Salernitana, più le sconfitte con Spezia e Sassuolo. In un percorso lungo un campionato, gli inciampi capitano un po' a tutte. Anche per questo, il Milan resta primo e padrone del proprio destino. Da qui alla fine, considerando le squadre dal nono posto in giù, ha quattro sfide da giocarsi: Torino, Genoa, Verona e Sassuolo. Quanti punti terrà e quanti lascerà?