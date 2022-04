Juve, zero vittorie negli scontri diretti. Un bilancio che spiega perché non vincerà lo scudetto

Ai punti, la Juventus avrebbe anche meritato di più. A conti fatti, i bianconeri hanno perso il derby d'Italia con l'Inter, salutando in maniera definitiva il miraggio chiamato scudetto. Una sconfitta complicata da analizzare, perché la squadra di Allegri ha offerto una delle migliori prestazioni stagionali, soprattutto nella prima mezz'ora di gioco. Ma la partita di ieri rilancia e conferma un dato centrale nel campionato della Vecchia Signora, e soprattutto molto significativo sul perché i bianconeri non conquisteranno il tricolore.

La Juve non ha vinto neanche uno scontro diretto in questa Serie A. Il big match dello Stadium chiude infatti il cerchio sui confronti diretti di questo campionato. La Juve non ne ha vinto uno e non ha più occasioni per vincerne: in sei partite, ha rimediato quattro pareggi e due sconfitte. Vuol dire quattro punti sui diciotto disponibili, che raddoppiano se consideriamo quanto partite di questo tipo pesino sul percorso stagionale. Il bilancio, per la cronaca, si aggrava se mettiamo sul piatto anche l'Atalanta, oggi attardata in classifica ma a lungo considerata potenziale outsider e contro la quale la Juve ha ottenuto una sconfitta e un pareggio. Solo con le romane, aspettando il ritorno con la Lazio, i risultati sorridono: una buona spiegazione del perché Madama arriverà agevolmente quarta, ma non prima.

Così, vincere è impossibile. La grande rimonta aveva fatto sperare, ma i quattro punti di cui sopra sono davvero troppo pochi per cullare ambizioni di successo. Inter e Milan, negli scontri diretti, hanno conquistato nove punti; il Napoli è fermo a otto, che sono comunque il doppio di quanto rimediato dai bianconeri. Un raccolto ai tratti del disastroso, ancora più imperdonabile dei punti persi contro squadre sulla carta inferiori: le sconfitte con Empoli, Sassuolo o Verona pesano, pochi dubbi. Però sono incidenti di percorso che prima o poi capitano un po' a tutte: il Milan ha perso con Spezia e Sassuolo, il Napoli con i liguri e con l'Empoli, l'Inter è stata battuta dal Sassuolo e dalla Lazio. Succede, si va avanti: senza squadre schiacciasassi, sono inciampi che alla fine si bilanciano. Se non batti le migliori, invece, è impossibile essere la migliore.