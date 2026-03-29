Milan, il nuovo acquisto Kostic è arrivato in città: stamattina le visite mediche a La Madonnina

Andrej Kostic è a Milano. Il centravanti classe 2007, proveniente dal Partizan, questa mattina è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche con il Milan, che nelle scorse ore ha trovato un accordo definitivo con il club serbo per tre milioni di euro. Il giovane attaccante si unirà in estate al Milan Futuro.

Chi è Andrej Kostic

Kostic è un centravanti moderno, strutturato fisicamente (188 cm di altezza), capace di giocare sia da prima punta che da seconda. Nato a Podgorica, ha bruciato le tappe: dopo gli inizi al Buducnost, il passaggio al Partizan gli ha permesso di confrontarsi con un contesto più competitivo, dove ha subito lasciato il segno. In stagione ha collezionato 11 gol in 34 presenze, numeri importanti per un giocatore così giovane e inserito in un campionato ad alta intensità come la Superliga serba.