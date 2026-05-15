Ufficiale Sambenedettese, avanti con Mussi: il direttore sportivo ha rinnovato fino al 2028

Andrea Mussi e la Sambenedettese, avanti insieme. La Samb, attraverso i propri canali, ha comunicato che il direttore sportivo Andrea Mussi ha rinnovato fino al 2028. Di seguito la nota del club:

La U.S. Sambenedettese è orgogliosa di annunciare il rinnovo del contratto di Andrea Mussi come direttore sportivo fino al 30 giugno 2028.

Un rinnovo che parla di fiducia, lealtà e visione. Di notti difficili e battaglie affrontate fianco a fianco. Scegliere la strada della continuità significa credere nei valori, nelle persone e in un progetto costruito con serietà e identità.

Buon lavoro direttore, la storia continua con altre importanti pagine da scrivere insieme.