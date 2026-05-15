Ufficiale AlbinoLeffe, finisce l'avventura di mister Lopez sulla panchina del club

Lo avevamo anticipato, ora arriva l'ufficialità: Giovanni Lopez lascia l'AlbinoLeffe. Dopo tre anni è stato deciso, di comune accordo, che il tecnico saluterà il club. Di seguito la nota del club:

U.C. AlbinoLeffe comunica che l’esperienza alla guida della Prima Squadra bluceleste di Giovanni Lopez si chiuderà – di comune accordo con l’allenatore classe 1967 – al termine della corrente stagione sportiva.

A suggellare un percorso condiviso, intenso, ricco di significato e soddisfazioni, vissuto ogni giorno con professionalità, dedizione e profondo attaccamento, sono le parole di stima e riconoscenza che il Presidente Gianfranco Andreoletti ha voluto dedicare al tecnico dell’ultimo triennio seriano.

“In questi tre anni alla guida tecnica della squadra, Giovanni Lopez ha rappresentato per tutti noi un punto di riferimento importante, contribuendo in maniera significativa al percorso di crescita della società e dei nostri giovani. Con il suo modo di interpretare il ruolo, diretto ed esigente, ha saputo dare identità, carattere e credibilità a tutto l’ambiente. Dietro un temperamento forte e una competitività spesso evidente sul campo, abbiamo avuto modo di conoscere una persona sincera, profondamente coinvolta e sempre orientata al bene del gruppo. La volontà manifestata dal mister, che comprendiamo pienamente, viene accolta con dispiacere ma anche con grande rispetto e riconoscenza per il lavoro svolto e per il legame costruito in questi anni. Desidero ringraziarlo, a nome mio e di tutta l’AlbinoLeffe, per la professionalità, la passione e il contributo umano e sportivo garantiti sin dal primo giorno, sempre con grande serietà e senso di responsabilità. Il percorso condiviso insieme resterà per noi motivo di orgoglio e di sincera gratitudine.”

Contestualmente, il club ha il piacere di annunciare che martedì 19 maggio (ore 18) - presso la Sala Stampa dell’AlbinoLeffe Stadium di Zanica (BG) - si terrà una Conferenza Stampa riservata al saluto di mister Giovanni Lopez.