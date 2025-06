Milan, Jovic ai saluti: ha un estimatore dalla Spagna che giocherà in Europa League

Scommessa persa del Real Madrid nel 2019, Luka Jovic è diventato un vero giramondo nel corso delle ultime stagioni, lasciando intravedere sprazzi qua e là del suo potenziale in Serie A. Tuttavia, sembra che l’avventura del centravanti tedesco di 27 anni con il Milan stia per giungere al termine: è tutto deciso ormai, il giocatore serbo lascerà a parametro zero. Un’occasione di mercato che diversi club intendono sfruttare, ma dove finirà?

Estimatore dalla Spagna

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Foot Mercato, Jovic ha un estimatore nella Liga ed è il Betis Siviglia. Il club spagnolo, vice campione di Conference League, è alla ricerca di nuove leve per il proprio parco attaccanti, motivo per cui tiene d’occhio il giocatore rossonero, che potrebbe rappresentare un innesto interessante. Soprattutto in ottica Europa League, competizione alla quale prenderanno parte gli uomini di Pellegrini.

I numeri

In questa ultima stagione ha trovato solo 693 minuti in campo, con 4 gol in 17 presenze tra tutte le competizioni. Poi l'ingaggio di Santi Gimenez e il prestito di Joao Felix a metà stagione gli ha sbarrato la strada. Comunque non ha lasciato proprio un ricordo sensazionale dalle parti del Milan, con 47 apparizioni e 13 reti totali. Non avrà mostrato il suo miglior livello sul naviglio milanese, ma il fiuto del gol non lo ha mai perso. Per questo il Betis ci starebbe facendo un pensierino, come colpo a sorpresa in stile Antony.