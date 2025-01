Milan-Juve di campionato? Conceicao: "Avevano più paura di perdere che voglia di vincere"

Il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Juventus in Supercoppa Italiana, ha parlato anche del Milan-Juventus che si è giocato in campionato alcune settimane fa e terminato 0-0: "Ho visto due squadre con più paura di perdere che voglia di vincere, questa è l'idea che mi sono fatto. Però ci sono giocatori bravissimi, domani dobbiamo avere la voglia di competere e di vincere, guardando anche alla parte offensiva contro giocatori di qualità".

Come stanno i giocatori in vista di domani sera?

"Non sono un medico. Ci sono dei giocatori che non sono ancora tornati, ci sono alcuni che hanno fatto solo un allenamento. Vediamo".

È stato paragonato ad Allegri, Conte, Simeone.

"Ho grandissimo rispetto per tutti ma tutti siamo diversi nel modo di intendere il calcio. Sono grandi allenatori quelli che ha nominato, hanno già dimostrato di essere di livello. Io sono convinto che devo portare risultati al Milan e devo essere giudicato in base a questo, dobbiamo reagire a partire da domani".

Cosa pensa dell'Arabia Saudita?

"Siamo stati ricevuti in maniera molto simpatica, alla squadra non manca nulla e ringrazio per l'ospitalità".

