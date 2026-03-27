Milan, Karetsas seguito da vicino: piace anche alle big inglesi, fissato il prezzo

Il futuro del Milan inizia a prendere forma. Nei giorni scorsi, prima della vittoria contro il Torino, si è tenuto un primo vertice a Casa Milan con Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic per pianificare la prossima stagione. Dal confronto è emersa la necessità in particolare di ampliare una rosa, allungando le scelte in particolare la difesa, il centrocampo e gli esterni, oltre a un centravanti di alto livello, come riporta Tuttosport.

A centrocampo, sfumato l’arrivo di André del Corinthians, il Milan punta ancora su Leon Goretzka in uscita dal Bayern Monaco. Da capire in tal senso cosa farà Luka Modric visto che, qualora restasse almeno un'altra stagione, il reparto sarebbe già abbastanza coperto con nomi importanti. I rossoneri però sono attenti anche ai giovani talenti. Per aggiungere qualità offensiva, il nome caldo è Konstantinos Karetsas del Genk, secondo il quotidiano.

Seguito anche da Chelsea, Arsenal e Manchester United, il greco costa almeno 35 milioni. Un profilo che ricorda, per prospettiva, quello che Allegri seppe valorizzare con Paulo Dybala agli inizi della sua carriera. Il Milan lo segue ormai un anno e più volte sono stati avvistati osservatori del club alle partite del Genk in questa stagione.